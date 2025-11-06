Homem embriagado é preso com pistola 9mm no Centro de Guarulhos

Na manhã desta quinta-feira (6), a Polícia Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo na Rua Quinze de Novembro, no Centro de Guarulhos. A ação foi realizada por equipes do 15° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano após denúncia de que um suspeito circulava em um veículo branco pela região.

Os policiais localizaram o homem entrando no automóvel e realizaram a abordagem. Durante a revista, foi encontrada uma pistola Taurus G2C calibre 9mm com sete munições intactas na cintura do suspeito, que apresentava sinais de embriaguez e não soube explicar a origem da arma.

O caso foi registrado no 1° Distrito Policial de Guarulhos, onde o indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.