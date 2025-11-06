Guarulhos Cidadania leva serviços e lazer ao Bonsucesso neste sábado

A Prefeitura de Guarulhos realiza neste sábado (8) mais uma edição do Guarulhos Cidadania, um grande evento que reúne direitos, assistência e lazer em um só lugar. A ação acontecerá das 9h às 15h, no CRAS Ponte Alta, localizado na Avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso (CEU Bonsucesso).

Promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil, com o apoio do Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos, o evento tem como objetivo aproximar a população dos serviços públicos essenciais e promover um dia de cidadania e convivência comunitária.

Durante o dia, o público poderá contar com atendimento social e jurídico, atendimento do Procon, atualização do CadÚnico e orientação sobre benefícios, consultoria e serviços públicos, orientação profissional e oportunidades de emprego, atendimento de saúde básica, além de serviços de beleza e bem-estar.

Além dos atendimentos, o Guarulhos Cidadania contará com atividades culturais e de lazer para toda a família, criando um espaço de acolhimento e integração entre os moradores da região.

Serviço

Guarulhos Cidadania – Bonsucesso

Data: 8 de novembro (sábado)

Horário: das 9h às 15h

Local: CRAS Ponte Alta – Av. Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso (CEU Bonsucesso)

Realização: Prefeitura de Guarulhos – Secretaria de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil

Apoio: Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos