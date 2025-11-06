Filhotes de mico-leão-preto, Maiara e Maraisa são as novas moradoras do Zoo de Guarulhos

A família “musical” do Zoológico de Guarulhos aumentou. No recinto dos micos-leões-pretos (Leontopithecus chrysopygus) pode-se ver duas novas fofuras, as filhotes Maiara e Maraísa. Com cerca de três meses de idade, as irmãs são filhas do casal Ivete e Simonal, que chegaram ao zoo em junho de 2021, e irmãs de Jobim, Cazuza, Caetano, Chico, Margarete, Bethânia, Nando e de Cássia. As bebês são fáceis de identificar. Com a energia habitual dos filhotes, as duas ainda são bem menores que os demais habitantes do recinto e possuem pelos alaranjados nas partes traseiras.

O recinto dos micos-leões-pretos fica logo na entrada do zoo, ao lado da casa dos micos-leões dourados, duas espécies em risco de extinção confiadas aos cuidados da equipe de biólogos, veterinários e cuidadores do Zoológico de Guarulhos, referência na preservação de primatas. Outra espécie ameaçada de extinção, e que também está com filhote recém-nascido, é o Sauá (Callicebus personatus). O filhote de sexo ainda indefinido ganhou o nome de Nix e é filho de Júpiter e de Plutão.

Para quem tem tempo de observar, pode notar a cooperação no cuidado com os filhotes dos micos, que é dividido entre os pais e os irmãos mais velhos. Já entre os sauás, o pai carrega a cria a maior parte do tempo, mas também divide os cuidados com a mãe. No zoo, sempre que possível, a equipe de profissionais não interfere na criação dos filhotes para que assim os pequenos aprendam como fazer para quando chegar a vez deles se reproduzirem.

Outras atrações do zoo são os cerca de 280 animais de mais de 70 espécies diferentes privilegiando a fauna brasileira e as espécies ameaçadas. Além da área de visitação dos animais, o parque conta com um parquinho para crianças, Museu de História Natural, área de picnic sombreada e lanchonete.

Serviço

O Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. Entrada gratuita.