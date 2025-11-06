Prefeitura promove desassoreamento de córrego na Cidade Industrial Satélite

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), iniciou na última terça-feira (4) o desassoreamento de um córrego localizado na avenida Guinle, na Cidade Industrial Satélite. O serviço é supervisionado pela regional administrativa da SAR, responsável pela implementação de ações de zeladoria na região.

Uma escavadeira hidráulica é utilizada no desassoreamento. O equipamento realiza a remoção de resíduos e detritos acumulados no leito do córrego, o que permitirá um aumento na vazão e na fluidez das águas. A ação prevê também o alargamento das margens do local.

A medida, que faz parte da Operação Tempestade, tem como objetivo principal a prevenção de alagamentos na região, sobretudo no período chuvoso.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso do município com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.

A Prefeitura de Guarulhos também reforça o compromisso de promover o desassoreamento de córregos e valas de drenagem. A iniciativa, de caráter preventivo, tem como principal objetivo evitar alagamentos em vias da cidade durante o período chuvoso.