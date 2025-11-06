Pastor é condenado a 14 anos de prisão por matar jovem em Guarulhos

Um pastor evangélico que mantinha uma igreja no bairro Ponte Alta, em Guarulhos, foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado pelo homicídio de um jovem que procurava emprego na região. A sentença foi proferida na quarta-feira (5) pelo júri popular, após atuação do Ministério Público de São Paulo (MPSP).

Segundo a denúncia, o homem suspeitou que a vítima estivesse fotografando casas e veículos da vizinhança com intenção de furtá-los. Ele abordou o rapaz, desferiu uma coronhada e atirou contra o tórax da vítima, que morreu no local.

A defesa alegou que o disparo foi acidental, mas o Conselho de Sentença acatou a versão do promotor Rodrigo Merli Antunes. Durante sua fala final, o promotor destacou o perigo de “falsos profetas e lobos travestidos de ovelhas”, afirmando que “pelas obras os reconheceremos”.