Guarulhos celebra as inovações da Saúde no 5º Encontro de Práticas Exitosas

O 5º Encontro de Práticas Exitosas da Secretaria da Saúde de Guarulhos movimentou o Centro Municipal de Educação Adamastor nesta sexta-feira (7). O evento busca valorizar o Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade, reunindo profissionais, gestores e conselheiros para compartilhar experiências que transformam o cuidado e a vida da população.

Com o tema “SUS em Movimento – Práticas que Inspiram, Conectam e Cuidam”, o encontro valorizou o entendimento de que a saúde é movimento, escuta, cuidado e transformação.

As atividades destacaram as ações que superam protocolos, revelando o poder da criatividade, da coragem e do compromisso com o tratamento justo no serviço público. Foram apresentadas práticas inovadoras que integram os diferentes níveis de atenção, fortalecem as redes de cuidado, promovem a participação social ativa e inovam com afeto e vínculo. Em um cenário marcado por constantes desafios e transformações sociais, ambientais e tecnológicas, o encontro se configurou como um espaço vital de troca, aprendizado e inspiração.

A programação contou com um dia inteiro de palestras e apresentações que demonstram como o SUS se reinventa diariamente por meio de colaboradores que, com suas práticas, transformam, conectam e cuidam.

Um dos momentos mais emocionantes do dia foi a homenagem a colaboradores da Secretaria da Saúde. O reconhecimento visa a valorizar a trajetória e o compromisso desses profissionais por seu tempo de serviço, evidenciando a dedicação e a resiliência de quem faz do SUS um sistema vivo e pulsante.