Roda de Conversa para educadores abre Agenda Unificada do Novembro Negro nesta sexta-feira

Abrindo a programação do Novembro Negro, Mês da Consciência Negra, que neste ano traz o tema “Guarulhos contra o racismo: por democracia e igualdade, reparação e justiça social”, a Agenda Unificada Guarulhos Contra o Racismo, coordenada pela Subsecretaria de Igualdade Racial, contará nesta sexta-feira (7), às 19h30, com a roda de conversa “Na Perspectiva das Relações Étnico-Raciais”. O evento é realizado pela Secretaria de Educação e voltado a educadores em geral, no auditório térreo de sua sede, na rua Claudino Barbosa, 313, no Macedo.

A Agenda Unificada reúne 17 atividades gratuitas, como palestras, rodas de conversa, exposição e debates, que acontecerão ao longo deste mês promovidas pelo poder público, instituições de ensino e por entidades privadas com foco nas lutas, reflexões, ações e celebrações voltadas ao reconhecimento, valorização e fortalecimento da igualdade racial.

Entre as ações previstas, destaque para a premiação Abdias do Nascimento, no dia 14 (sexta-feira), às 17h, na Faculdade São Judas Tadeu; a Marcha da Consciência Negra “Guarulhos Contra o Racismo”, no dia 20 (quinta-feira), com concentração a partir das 9h30, próxima à praça dos Estudantes, no Centro; e o 2º Congresso de Igualdade Racial de Guarulhos da OAB, no dia 28, às 8h, no Adamastor.

A Subsecretaria da Igualdade Racial integra a Secretaria de Direitos Humanos.

A Agenda Unificada Guarulhos Contra o Racismo

07/11 (sexta-feira)

19h30 – RODA DE CONVERSA NA PERSPECTIVA DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS – Local: Secretaria de Educação (auditório Térreo – rua Claudino Barbosa, 313, Macedo) – voltada a educadores em geral

11/11 (terça-feira)

9h – RODA DE CONVERSA O GRAFITE COMO MOVIMENTO DE ARTE E RESISTÊNCIA – Local: Adamastor (auditório 7 – avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo) – voltada a educadores em geral e professores do atendimento educacional especializado/AEE

14h – PALESTRA MARACATU: MARCAS DA ANCESTRALIDADE E RESISTÊNCIA CULTURAL – Local: Adamastor (auditório 7 – avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo) – voltada a educadores em geral

12/11 (quarta-feira)

9h – PALESTRA- EVENTO HÍBRIDO ESCUTAR PARA CUIDAR: ENFRENTANDO O RACISMO OBSTÉTRICO _ Local: Defensoria Pública (miniauditório – avenida Liberdade, 32, São Paulo) – Transmissão pelo Canal YouTube da Edepe – voltada ao público em geral

13/11 (quinta-feira)

9h – PALESTRA RACISMO AMBIENTAL – Local: Centro de Educação Ambiental (CEA) Bosque Maia (rua Papa XXIII, 219, Parque Renato Maia) – voltada ao público em geral

14/11 (sexta-feira)

17h – PREMIAÇÃO ADBIAS DO NASCIMENTO – local: Faculdade São Judas Tadeu (rua do Rosário, 476, Centro) – voltado ao público

18h – 13º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO ÉTNICO-RACIAL CONSTRUINDO PONTES: DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA A EQUIDADE RACIAL – Local: Eniac (rua Força Pública, 89, Centro) – voltado ao público (participação mediante inscrição).

17/11 (segunda-feira)

9h – ENCONTRO COM O ESCRITOR; A ARTE DA PALAVRA – Local: Salão de Artes do Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo) – voltado a educadores do programa EducaMais e educadores em geral

18/11 (terça-feira)

9h – CIÊNCIA NEGRA GUARULHENSE – Reunião de participantes negros que apresentaram projetos na Semana do Conhecimento 2025 e dar espaço para que falem sobre seus trabalhos de pesquisa – Local: Encontro Online (YouTube) link: https://youtube.com/@semanadoconhecimento?si=F2AmCrrW0QZtp0f – voltada a estudantes e professores dos ensinos fundamental, médio e técnico

14h30 às 16h30 – PALESTRA ENFRENTAMENTO AO RACISMO – Local: Paço Municipal (avenida Bom Clima, 49, Jardim Bom Clima) – voltada ao público em geral

19/11 (quarta-feira)

20h – RODA DE CONVERSA RACISMO, INTOLERÂNCIA RELIGIOSA E POPULAÇÃO LGBTQIA+ – Local: Bar Solta Voz (rua Adolfo Noronha, 74, Praça Oito de Dezembro, Taboão) – voltada ao público em geral

20/11 (quinta-feira)

9h30 – MARCHA DA CONSCIÊNCIA NEGRA GUARULHOS CONTRAO RACISMO – Reafirmando a luta contra o racismo e a valorização da cultura e da memória negra na cidade. O itinerário percorre diversos lugares de memória e referências da cultura e resistência negra em Guarulhos e se encerra na marcação da Igreja Nossa Senhora dos Homens Pretos (calçadão da rua Dom Pedro II). Haverá Feira de Economia Solidária Empreenda Afro, das 9h às 17h – Local: Marco da Consciência Negra (localizado entre as ruas Lucila, Anita Guastini Eiras e Arminda de Lima – próximo à praça dos Estudantes, Centro) – Voltado ao público

20h – OFICINA DE MÚSICA COM O BLOCO MARIA SAPATÃO – Local: Bar Solta Voz (rua Adolfo Noronha, 74, praça Oito de Dezembro, Taboão) – voltada ao público

21/11 (quinta-feira)

20h – KARAOKÊ – NOITE DE KARAOKÊ COM BLACK MUSIC NACIONAL E INTERNACIONAL – Local: Bar Solta Voz (rua Adolfo Noronha, 74, praça Oito de Dezembro, Taboão) – voltado ao público

28/11 (sexta-feira)

8h – 2º CONGRESSO DE IGUALDADE RACIAL DE GUARULHOS DA OAB – Local: Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo) – voltado ao público

19h – Roda de Conversa – RACISMO SOB A PERSPECTIVA INTERSECCIONAL DA POPULAÇÃO LGBTQIA+ – Local: Subsecretaria de Políticas da Diversidade (avenida Maués, 170, Jardim Bom Clima) – voltado ao público

Durante todo o mês de novembro: das 8h às 17h – EXPOSIÇÃO FIGURAS HISTÓRICAS NEGRAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS IDENTITÁRIAS LOCAIS – Local: Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Cidade Satélite (rua São Sebastião, 73, Cidade Industrial Satélite) – voltada ao público em geral