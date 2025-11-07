GCM de Guarulhos prende traficante e captura foragido por homicídio

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos realizou ações que culminaram na prisão de um criminoso por tráfico de drogas e na captura de um foragido da Justiça por homicídio.

Na noite de quarta-feira (5), agentes da Ronda Ostensiva (Romu) prenderam um traficante no Portal dos Gramados. O homem foi surpreendido com uma bolsa contendo 1.235 porções de cocaína, 836 de maconha, duas balanças de precisão e um celular usado no crime. Ao todo, foram apreendidos 2,7 kg de entorpecentes.

No mesmo dia, agentes da Inspetoria Leste capturaram no bairro dos Pimentas um homem foragido da Justiça por crime de homicídio. Durante patrulhamento preventivo nas imediações do terminal de ônibus, a equipe localizou o procurado e confirmou o mandado de prisão pendente no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP).

As ações da GCM demonstram o comprometimento da corporação no enfrentamento ao tráfico e na proteção da população guarulhense.