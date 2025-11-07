Vacimóvel da Prefeitura leva imunização aos moradores do Centro na próxima semana

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, anuncia a próxima parada do Vacimóvel, dando continuidade às ações extramuros para ampliar a cobertura vacinal e proteger a população. O veículo, que leva imunizantes essenciais para perto dos moradores, estará no Centro Universitário Eniac durante toda a próxima semana, facilitando o acesso para quem estuda, trabalha ou mora na região central da cidade.

A iniciativa convida toda a família a comparecer para colocar o esquema vacinal em dia contra doenças como Sarampo, Gripe, HPV, Meningite ACWY, Hepatite B, DT e Febre Amarela. Para receber as doses, o munícipe deve apresentar Documento de Identificação, Cartão SUS ou CPF. Crianças e adolescentes precisam levar também a Carteira de Vacinação.

Serviço

Centro Universitário Eniac

Datas: 10 a 14 de novembro

Horário: 9h às 16h

Endereço: Rua Força Pública, 89, Centro