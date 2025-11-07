Assistidas pela Casa da Mulher Haroldo Veloso participam de oficina de artesanato em gesso

Na tarde de quinta-feira (6), uma turma de assistidas pela unidade Haroldo Veloso da Casa da Mulher Clara Maria participou de uma oficina de artesanato em gesso. Promovida pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, a atividade também será realizada na unidade Recreio São Jorge (rua das Margaridas, s/nº – praça da Lua), na próxima terça-feira (18), a partir das 14h.

Ministrada pela servidora voluntária Marisa Lopes, a aula apresenta os tipos de gesso, o preparo da mistura do material, precificação, decoração dos produtos, além de dicas práticas sobre secagem e manejo do gesso.

A viúva Maria Emília Soares, de 65 anos, vive sozinha no Jardim Santa Terezinha. Ela fazia faxina e, já aposentada, dedica-se a fazer trabalhos artesanais como bijuterias, toalhas de crochê e panos de prato decorados para vender. Ela participou da aula e considerou a execução do trabalho fácil e com resultado muito bonito. Com os conhecimentos adquiridos na oficina, ela pretende fazer kits como porta-sabonete líquido, porta-aromatizante e bandejas para vender e aumentar sua renda.

Já a moradora da Cidade Seródio, Ester Evelyn Nascimento Silva, de 29 anos, é mãe de uma menina de 10 anos e está desempregada há três meses. Ela atuava como cuidadora de idosos e faz planos de treinar em casa a confecção de artesanato em gesso para se aprimorar e ter uma renda com a venda dos produtos, aproveitando a época do Natal.

Para a subsecretária Vanessa de Jesus, é uma alegria enorme ver o quanto essas oficinas têm transformado a vida das mulheres que frequentam as casas. Ela dá o exemplo das histórias de dona Maria Emília e de Ester, que mostram o verdadeiro propósito da política pública da atual gestão: apoiar, capacitar e inspirar mulheres a acreditarem no seu potencial.

Vanessa agradeceu a voluntária Marisa por compartilhar seus conhecimentos e reforçou o convite para que mais mulheres participem das próximas oficinas nos equipamentos da pasta.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.