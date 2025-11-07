Prefeitura remove descarte irregular dos bairros Vila Galvão, Vila Rio, Picanço e Parque Continental

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta sexta-feira (7) a remoção de resíduos descartados irregularmente em vias localizadas na Vila Galvão, no Picanço e no Parque Continental. A Regional Vila Galvão/Cabuçu supervisionou a retirada dos materiais.

Os descartes foram removidos na rua Maria Petito, no Picanço; rua José Ferreira Brandão e avenida Maria Gebin de Moraes, no Parque Continental; ruas Rio Cedros e Pirapozinho, na Vila Galvão; e na rua dos Pássaros e avenida Rio de Janeiro.

Entre os materiais jogados nas calçadas estavam sofás, móveis, papelão e restos de vegetação. Os foram devidamente recolhidos e armazenados em local apropriado. A população pode colaborar com a manutenção da limpeza da cidade denunciando práticas de descarte irregular pelo telefone 2475-4999.

Boca de lobo

A Regional Vila Galvão também acompanhou, na noite de quinta-feira (6), a desobstrução e a limpeza de uma boca de lobo localizada na rua Gilda, na Vila Galvão.

A equipe que atuou no local promoveu a limpeza de forma manual e contou com o apoio do caminhão hidrojato, que auxiliou na remoção de resíduos e detritos que obstruíam o equipamento que integra o sistema de drenagem de águas pluviais.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso da Prefeitura com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.