Casas da Mulher realizam oficinas de enfeites de Natal, de bolsas e de panetone

Entre a próxima segunda (10) e sexta-feira (14), as Casas da Mulher Clara Maria irão realizar oficinas de bolsas em crochê, de enfeites de Natal em EVA e de panetone, além de aula de ioga para as assistidas já inscritas.
Já na quarta-feira (12), às 9h, haverá a roda de conversa “O príncipe que criei”, sobre dinâmica de relacionamentos, ministrada pelo psicólogo da Casa das Rosas, Margaridas e Beths (Centro de Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência Doméstica) na Casa da Mulher Pimentas.
As atividades programadas nos equipamentos da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, integrante da Secretaria de Direitos Humanos visam a acolher, estimular a autonomia, elevar a autoestima, oferecer alternativa para o bem-estar e a geração de renda para as mulheres. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2472-1213.
Os endereços das Casas da Mulher Clara Maria podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-clara-maria
Agenda de atividades
10/11- (2ª feira)
14h – Oficina de enfeites de Natal em EVA – Casa da Mulher Bom Clima
14h – Oficina de bolsas em crochê – Casa da Mulher Vila Galvão
11/11 (3ª feira)
14h – Oficina de enfeites de Natal em EVA – Casa da Mulher Haroldo Veloso
14h – Oficina de Bolsas em Crochê – Casa da Mulher Recreio São Jorge
12/11 (4ª feira)
9h – Roda de conversa “O príncipe que criei”, sobre dinâmica de relacionamentos – Casa da Mulher Pimentas
14h – Oficina de bolsas em crochê – Casa da Mulher Recreio São Jorge
14h30 – Aula de Yoga – Casa da Mulher Bom Clima
13/11 (5ª feira)
9h30 – Oficina de enfeites de Natal em EVA – Casa da Mulher Recreio São Jorge
13h – Oficina de panetone – Casa da Mulher Haroldo Veloso
14/11 (5ª feira)
14h – Oficina de enfeites de Natal em EVA – Casa da Mulher Pimentas
14h – Oficina de Bolsas em Crochê – Casa da Mulher Vila Galvão