Projeto Doce Sopro encanta famílias em apresentação musical no Teatro Adamastor





Reconhecendo a importância da cultura no processo educacional, os alunos da EPG Inêz Rizzatto Rodrigues, na Cidade Aracília, apresentaram o projeto musical Doce Sopro se apresentou na manhã desta sexta-feira (7), no Teatro Adamastor. O evento envolvendo as famílias e a equipe escolar criando memórias afetivas revelou talentos e valorizou o trabalho desenvolvido na unidade com foco no estudo da flauta doce.

Com aproximadamente 280 crianças no palco, sob a regência de Rosana Romero Bononi e de Elvio Aparecido Roseno dos Santos, o repertório musical encantou o público de todas as idades com as canções populares e temas de filmes divididos em dois blocos.

Entre as músicas apresentadas estavam “Asa Branca”, de Luís Gonzaga, “Trem de Ferro”, “Neve”, “Moana”, “Paradise”, “Ciclo Sem Fim”, do filme O Rei Leão, “My Heart Will Go On”, tema do filme Titanic em versão brasileira, “Hino à Alegria”, de Beethoven, e “Hallelujah”, de Leonard Cohen, entre outras executadas com muita dedicação. Durante a apresentação, as ilustrações das crianças com as temáticas das músicas foram exibidas.

A iniciativa foi realizada a convite do secretário de Educação, Silvio Rodrigues, que conheceu o projeto durante visita à escola e fez questão de ampliar sua visibilidade, além de oferecer novas experiências e vivências aos alunos. João Augusto Pereira da Silva Gomes, diretor da unidade escolar, mostrou o projeto como exemplo de excelência, digno de ser compartilhado e prestigiado além dos muros da escola.

Em cada nota, som e voz das crianças, a apresentação mostrava a beleza e potência musical, estendendo-se na emoção e no orgulho das famílias presentes. Também teve a apresentação da banda utilizando pandeiro meia lua, triângulo, teclado, violão, pandeiro, trompete, tantan e cajón.

As representantes da empresa Doremos, Gislene Romero e Flávia Santos, patrocinadora do projeto em parceria com a ONG Fazendo a Diferença, prestigiaram a apresentação e ressaltaram o prazer e o orgulho em apoiar projetos que promovam experiências artísticas e formativas como este.

No encerramento, o secretário Silvio Rodrigues agradeceu a todos os educadores e profissionais da escola, destacando a importância da cultura e da educação, da excelência do trabalho compartilhado com as famílias e com a comunidade, além do compromisso da gestão em apoiar e expandir iniciativas semelhantes para outras unidades escolares da rede municipal de educação.