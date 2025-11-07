Biblioteca Monteiro Lobato celebra 85 anos com visita monitorada, palestras, oficinas e shows

A Biblioteca Monteiro Lobato, no Centro de Guarulhos, celebra na próxima segunda-feira (10) aniversário de 85 anos e, para comemorar, o espaço oferece uma extensa programação gratuita de eventos que convida a população a ocupar o espaço. Para começar, a Feira de Troca e Doação de Livros, que acontece entre os dias 10 e 14, das 9h ao meio-dia.

Na segunda-feira (10), a programação inclui uma palestra para estudantes sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) às 10h. O evento se repete na quarta-feira (12), no mesmo horário.

Ainda no dia 10, às 17h30, acontece um bate-papo com o autor guarulhense Alex Francisco e, em seguida, às 19h, um sarau da Academia Guarulhense de Letras. Na terça-feira (11), às 14h30, haverá uma Oficina de Xadrez. No dia 13, quinta-feira, estão programadas contações de história às 10h30, visita monitorada pela biblioteca às 11h30 e, das 11h às 14h, uma oficina de jogo de interpretação, mais conhecido como RPG. Encerrando a programação na sexta-feira, a biblioteca oferece mais uma visita monitorada, às 9h30, e contações de histórias, às 14h.

Além disso, o espaço também abriga o Auditório Pedro Gonçalves Dias, que recebe diversos eventos culturais onde, em novembro, apresentam-se os grupos formados por alunos e professores do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos. O grupo Trompete.com.br será o primeiro a subir ao palco na terça-feira (11), seguido do grupo Infantojuvenil que se apresenta na quinta-feira (13), Guitar Fusion, na sexta-feira (14) e pela Roda de Choro do Samuka, no dia 17. Todas as apresentações acontecem às 20h.

Agenda cultural de Guarulhos

Através do portal www.guarulhos.sp.gov.br/agenda é possível conferir a agenda dos eventos culturais, palestras e oficinas gratuitas que acontecem em Guarulhos.

Serviço

Biblioteca Monteiro Lobato

Rua João Gonçalves, 439 – Centro

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h45