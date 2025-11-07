Defesa Civil dispara alerta severo para chuva e ventania nas próximas horas em Guarulhos

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a ocorrência de fortes chuvas e rajadas de vento nas próximas horas e ao longo deste sábado (8). O aviso, classificado como “alerta severo”, já foi enviado para celulares de moradores de diversas regiões do estado, incluindo Guarulhos.

De acordo com o comunicado, há risco de alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos de terra em áreas vulneráveis. A Defesa Civil orienta que a população evite locais abertos e busque abrigo seguro em caso de necessidade. As instabilidades são provocadas pela passagem de frentes frias e pelo corredor de umidade vindo da Amazônia.

A previsão é de melhora no tempo apenas no domingo (9), com sol e chuvas isoladas na faixa leste paulista.