Polícia investiga se ossada encontrada em Guarulhos é de investigador desaparecido desde 2023

A Polícia Civil apura se a ossada humana encontrada em uma área de Guarulhos pertence ao policial civil aposentado Marco Antônio Tavares, desaparecido desde o final de 2023. Próximo aos restos mortais, foram localizados uma carteira e documentos em nome do investigador, o que levantou a suspeita sobre sua identidade.

De acordo com familiares, Marco Antônio estava ansioso para conhecer os netos recém-nascidos e desapareceu dois dias antes do encontro. Ele foi visto pela última vez ao se reunir com a ex-esposa para conversar sobre o filho que tiveram juntos.

O Instituto Médico Legal (IML) realiza exames para confirmar a identificação e determinar a causa da morte, ainda desconhecida.