GCM recupera motocicleta roubada no Jardim Angélica





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recuperou na noite de sexta-feira (7) uma motocicleta que havia sido roubada na região do Pimentas.

Após a vítima e a seguradora acionarem a Central 153, informando a localização do veículo por meio do sinal de GPS, agentes da Inspetoria Leste foram imediatamente deslocados ao Jardim Angélica. No local, a equipe encontrou a motocicleta abandonada.

A ação demonstra a eficiência da integração entre a GCM, a população e os serviços de rastreamento, resultando na devolução do veículo ao proprietário e no reforço da segurança na região leste da cidade.