Prefeitura realiza ações de combate à dengue em 52 locais da cidade

Entre segunda (3) e sexta-feira (7), a Prefeitura de Guarulhos, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realizou ações de combate à dengue em 52 locais da cidade. As equipes realizaram bloqueios, vistorias em pontos estratégicos e atendimentos a denúncias para eliminar criadouros do Aedes aegypti e orientar a população sobre os cuidados necessários para prevenir a doença.
Na segunda-feira (3), as atividades incluíram bloqueios no Jardim Palmira, Bonsucesso, Parque Brasília, Ponte Grande, Jardim Centenário, Vila Rosália e Continental, além de visitas a pontos estratégicos no Parque Primavera, Jardim Paraíso, Recreio São Jorge, Jardim Fortaleza e Bonsucesso. Também foram atendidas denúncias no Jardim Fortaleza e Jardim São João.
Na terça-feira (4), os bloqueios ocorreram no Jardim Palmira, Vila Galvão, Ponte Grande, Parque Brasília, Jardim Centenário e Continental, enquanto as vistorias em pontos estratégicos se estenderam a Vila Fátima, Bom Clima, Vila Flórida, Cocaia, Água Chata, Cidade Aracília, Jardim Piratininga e Jardim Izildinha. As denúncias foram verificadas no Jardim Bananal, Mato das Cobras, Jardim City e Jardim Terezópolis.
Na quarta-feira (5), as equipes executaram bloqueios na Vila Galvão, Jardim Vila Galvão, Itapegica e Picanço e averiguaram pontos estratégicos no Jardim Presidente Dutra, Cidade Parque São Luiz, Cumbica e Vila Paraíso. O atendimento a denúncias ocorreu no Centro, Vila Ristori, Vila Endres, Água Chata, Cidade Parque Alvorada e Cidade Parque Brasília.
Na quinta-feira (6), as ações seguiram com bloqueios em Jardim Vila Galvão, Cumbica, Jardim Angélica, Vila Galvão, Jardim Castanha e Jardim Cumbica, além de checagem em pontos estratégicos no Vila Rio de Janeiro, Jardim Paulista, Parque Continental, Residencial Mazzei, Jardim Santa Mena e Presidente Dutra. As denúncias foram verificadas no Cabuçu, Vila Sabatino e Vila Rosália.
Na sexta-feira (7), os bloqueios aconteceram em Cumbica, Jardim Angélica e Jardim Castanha, enquanto pontos estratégicos foram visitados no Jardim Paraíso, Jardim Taboão e Jardim Almeida Prado. O atendimento às denúncias abrangeu os bairros Cabuçu, Vila Galvão, Jardim Bananal, Jardim São João, Jardim Fortaleza, Vila Barros, Cecap e Vila Fátima.
O CCZ reforça a importância da colaboração dos moradores no combate à dengue. Manter quintais e calhas limpos, eliminar recipientes que acumulam água e permitir a entrada dos agentes durante as visitas são atitudes fundamentais para evitar a proliferação do mosquito, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela