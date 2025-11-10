GCM de Guarulhos protege mulher e prende agressor por descumprimento de medida protetiva

A Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu no domingo (9) um homem por descumprimento de medida protetiva de urgência no bairro Vale dos Machados.

A vítima, assistida pelo programa de proteção da GCM, acionou a Central 153 após o agressor invadir sua residência, desrespeitando decisão judicial que determinava o afastamento. Com apoio da Inspetoria Sul, as equipes chegaram rapidamente e detiveram o homem.

Durante a ação, foi apreendida uma faca que seria utilizada pelo agressor. A atuação rápida da GCM garantiu a proteção da vítima e reforçou o compromisso da corporação com o enfrentamento à violência contra a mulher em Guarulhos.