Saúde Toda Hora registra quase 1.000 atendimentos no sábado





As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Cavadas, Jardim Acácio, Vila Carmela e Jardim Cumbica I estiveram em funcionamento no sábado (8) em mais uma edição do programa Saúde Toda Hora, iniciativa que amplia o acesso da população aos serviços de atenção primária. Ao todo, foram registrados 977 atendimentos contemplando diferentes áreas e procedimentos.

De acordo com a Secretaria de Saúde, foram realizadas 179 consultas médicas e 98 de enfermagem, além de 60 coletas de Papanicolau, exame essencial para a prevenção do câncer do colo do útero. Também foram aplicadas 159 vacinas, entre doses de rotina e imunizações contra influenza, dengue e Covid-19.

As equipes de saúde também realizaram 120 testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, além da busca ativa de 25 sintomáticos respiratórios, ação essencial para o monitoramento e controle de doenças infecciosas. O balanço contempla ainda 111 atendimentos do programa Bolsa Família, 146 usuários atendidos nas farmácias e atividades coletivas, que reuniram 79 participantes.

O Saúde Toda Hora segue no próximo sábado (15), com a abertura das UBSs São Ricardo, Jovaia, Allan Kardec e Marcos Freire, das 8h às 16h. Nesta última UBS, haverá também consultas odontológicas.

Serviço

UBS São Ricardo: rua Soldado Jair da Silva Tavares, 4, Vila São Ricardo

UBS Jovaia: avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.361, Jardim Rossi

UBS Allan Kardec: rua Ipecaetá, 51, Jardim Presidente Dutra

UBS Marcos Freire: rua do Poente, 200, Conjunto Habitacional Marcos Freire