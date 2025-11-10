BNDES projeta investimento de R$ 1 bilhão no VLT de Guarulhos





O projeto Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Guarulhos voltou a aparecer em um levantamento recente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que prevê um investimento de aproximadamente R$ 1 bilhão para sua implantação nas próximas décadas. O estudo, feito em parceria com o Ministério das Cidades, reforça a importância da iniciativa, que tem o objetivo de modernizar o transporte público e melhorar a mobilidade na região metropolitana.

De acordo com o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, o sistema será composto por cerca de 10 quilômetros de extensão e 19 estações, conectando áreas centrais da cidade. O trajeto deve seguir pelo Parque Linear Transguarulhense, passando pelo Bosque Maia e avenida Paulo Faccini, até chegar à Estação Aeroporto Guarulhos, da CPTM, onde se integrará à Linha 13-Jade e, futuramente, à Linha 19-Celeste do Metrô. A expectativa é de que o VLT reduza a dependência de carros e ônibus, oferecendo um transporte rápido, limpo e eficiente.

Além de facilitar o deslocamento, o projeto prevê melhorias urbanas, como novas calçadas, ciclovias e revitalização das vias por onde o trem passará. O estudo financiado pelo BNDES também indica que o sistema poderá diminuir significativamente as emissões de poluentes e valorizar a região central. Com isso, o VLT se consolida como uma proposta de mobilidade sustentável e um passo importante para o desenvolvimento urbano de Guarulhos.