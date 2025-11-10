Guarulhos abre inscrições para cursos de música do Conservatório Municipal de Artes

A Secretaria de Cultura e Turismo recebe, a partir desta segunda-feira (10) até 10 de dezembro, as inscrições para os cursos gratuitos de música do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos. Os interessados devem preencher o formulário disponível no link bit.ly/CursosConservatorioGRU2025 ou comparecer, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h na sede do conservatório, na rua Ipê, 71, no Centro.

De acordo com a pasta, estão disponíveis os cursos de clarinete, viola caipira, viola de arco, violão clássico, violino, violoncelo, piano erudito, piano popular, bateria e percussão, saxofone, trompete (idade mínima de 10 anos), trombone, tuba, eufônio: (idade mínima de 13 anos), guitarra (idade mínima de 14 anos), contrabaixo elétrico (idade mínima de 13 anos) e canto erudito (idade mínima de 17 anos).

Calendário e avaliações

O processo de seleção envolve a realização de uma prova teórica, a qual o aluno será informado da data, horário e local através do e-mail cadastrado no formulário. O diretor do Conservatório Municipal de Artes, Marcelo Mendonça, recomenda que os dados sejam revisados antes do interessado finalizar a inscrição, além da leitura completa e atenta ao edital, publicado no Diário Oficial do dia 7 de novembro. É possível tirar dúvidas através do telefone e WhatsApp (11) 2087-7440.

A avaliação teórica, que acontece em janeiro, é a primeira parte do exame ao qual os inscritos passarão. Ela será realizada por meio de questões de múltipla escolha que irão abordar os conteúdos programáticos contidos no anexo II do edital e algumas poderão ser transmitidas por áudio, notas musicais e ritmos.

Com início agendado para 9 de fevereiro do próximo ano, a segunda fase convocará os aprovados para uma entrevista com o professor do curso escolhido, momento no qual serão avaliadas questões técnicas, ergonômicas e artísticas.

O resultado do processo seletivo está programado para ser publicado no dia 20 de fevereiro de 2026, em uma lista afixada na sede do Conservatório Municipal de Artes.