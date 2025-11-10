Incêndio atinge galpão às margens da rodovia Fernão Dias próximo de Guarulhos





Um incêndio de grandes proporções atingiu, na manhã desta segunda-feira (10), um galpão localizado às margens da rodovia Fernão Dias, no bairro do Jaçanã, Zona Norte de São Paulo, próximo ao limite com Guarulhos. Ainda não há informações sobre vítimas. As chamas destruíram parte da estrutura do imóvel, e uma densa coluna de fumaça preta pôde ser vista de vários pontos da região.

O fogo ocorreu na altura do Km 87 da rodovia, no sentido Belo Horizonte, em uma área próxima à rota de aproximação de aviões que seguem para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O Corpo de Bombeiros informou que 15 equipes foram enviadas ao local para controlar as chamas e evitar que o fogo se espalhasse para imóveis vizinhos.