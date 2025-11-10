Chileno é preso por série de furtos de malas no Aeroporto de Guarulhos





Um chileno de 65 anos foi preso em São Paulo suspeito de furtar malas nos aeroportos de Guarulhos e Congonhas. Identificado como Winton Ricardo Fuentes Yanes, ele vivia ilegalmente no país e foi flagrado em diversas câmeras de segurança agindo em momentos de distração das vítimas. Segundo a Polícia Civil, os furtos vinham ocorrendo havia pelo menos três meses, e uma das vítimas chegou a perder R$ 60 mil em pertences. Fuentes foi preso após uma denúncia feita por um piloto de avião.

As imagens obtidas pelo programa “Fantástico” mostram o suspeito se aproximando de malas deixadas sem vigilância e saindo calmamente com elas em questão de segundos. Em um dos casos, em Congonhas, ele levou a mochila de uma mulher que havia se afastado por poucos minutos. Em outro episódio, no aeroporto de Guarulhos, o criminoso furtou a mala de um passageiro capixaba enquanto ele atendia o telefone. As gravações indicam que o chileno chegou a agir nos dois aeroportos no mesmo dia, repetindo o mesmo método discreto e rápido.

Ao todo, foram identificados 13 furtos — dez deles em Guarulhos. Os produtos roubados eram revendidos na região da Praça da República, no centro da capital. Fuentes confessou os crimes e permanece preso. Ele também já havia sido acusado de furtos na Argentina, mas o processo foi arquivado. As concessionárias dos aeroportos afirmaram colaborar com as investigações e reforçaram o alerta para que passageiros não deixem suas bagagens sem vigilância, mesmo por poucos instantes.