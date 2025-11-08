Ciclone extratropical causa estragos e mobiliza forças de emergência após madrugada de temporal

Os reflexos da passagem de um ciclone extratropical pela região Sudeste causaram estragos em Guarulhos e cidades vizinhas entre a madrugada e a manhã deste sábado (8). A Defesa Civil registrou ocorrências de quedas de árvores, danos estruturais e interrupções pontuais no fornecimento de energia devido às fortes rajadas de vento e à chuva intensa.

Diante do alerta severo emitido pelo órgão estadual, equipes municipais seguem em monitoramento constante para atender possíveis emergências.

Um gabinete de crise foi mobilizado para coordenar as ações de resposta e garantir o rápido restabelecimento dos serviços afetados.