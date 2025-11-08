Vítima reage a assalto desarma criminoso e evita disparos em Guarulhos

Durante uma tentativa de roubo em Guarulhos, uma vítima conseguiu reagir e desarmar um homem que havia anunciado o assalto utilizando uma arma de fogo. Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito apontou a arma e exigiu os pertences da vítima, que entrou em luta corporal. Durante o confronto, o criminoso chegou a efetuar disparos, mas nenhum atingiu a vítima.

Com a ajuda de testemunhas, o autor foi contido até a chegada da PM. A arma usada no crime foi apreendida, assim como uma motocicleta com placa adulterada e um celular. Todos os envolvidos foram encaminhados ao 7º Distrito Policial, onde o caso foi registrado e as medidas cabíveis adotadas.