Cata-Tralha atende Parque Jurema e mais 11 bairros no final de semana





Os caminhões da operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis, como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos, passarão neste sábado (15) pelas ruas dos bairros Parque Jurema, Jardim Carvalho, Jardim Angélica, Jardim Santa Maria e Jardim Monte Alegre. No domingo (16) os bairros atendidos serão Jardim Nova Cidade, Jardim Normandia, Jardim Ferrão, Parque Maria Helena, Parque São Miguel, Parque Jandaia e Cidade Tupinambá.

Para utilizar o serviço oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. O Cata-Tralha não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Confira a programação

Sábado – dia 15

Parque Jurema

Rua Apeninos, Viela B, Rua Capibaribe, Rua Caviúna, Rua Ceará Mirin, Rua Céu Azul, Praça Eduardo Tadeu Mudalen, Rua Foz do Iguaçu, Rua Ibirapuera, Rua Itajaí Açu, Rua Jacira, Avenida Jacupiranga, Viela Jacupiranga, Rua Jacutinga, Rua Jaguarema, Rua Jandaia, Rua Javari, Rua José Inácio Gomes, Avenida Jurema, Rua Jurubatuba, Rua Majuira, Rua Manduba, Rua Maquira, Rua Marajuara, Rua Marambaia, Rua Miracanga, Rua Mirapiranga, Rua Miruna, Rua Murutinga, Rua Olga Benário, Rua Peabiru, Rua Pedro Velho, Rua Picuíra, Rua Piracuama, Rua Pirajussara, Rua Pirajá, Rua Pituna, Rua Potiguara, Rua Rio Jutaí, Rua Teles Pires, Rua Turim, Rua Ubarana, Rua Ubatuba, Rua Umuarama, Rua Xingu e Rua do José Ignácio.

Jardim Carvalho

Rua Antônio Batista de Oliveira, Rua Igarapé Grande, Rua Maravilha, Rua Olho D’Água das Flores, Rua Olho D’Água do Casado e Rua Olivanca.

Jardim Angélica

Estrada do Moinho Velho, Rua Adriano dos Santos Cavalcanti, Rua Ana Maria Gualandro, Rua André Paperini, Rua Antônio Elias Rodrigues, Rua Antônio Pedreca, Rua Arquiteto Aldo Ristori, Rua Benedito Rossi de Freitas, Rua C, Rua Campo Mourão, Rua Capitão Antônio Ribeiro da Costa, Rua Doutor Alberto de Melo Seabra, Rua Éfeso, Rua Elvis Presley, Rua Esmirna, Rua Filomeno Bernie Mendes, Rua Idalina Muniz Rodrigues, Rua João Avelino Fauthz, Rua João Carlos Zanarolli, Rua José Caetano da Cruz, Rua Júlio César Romano, Rua Laodicéia, Rua Leonídio Pessoa de Almeida, Rua Maria Antônia de Moraes,Rua Maria Antonieta de Campos Arruda, Rua Maria das Graças dos Anjos, Rua Pérgamo, Rua Rosa Ângela Borato Magalhães,

Rua Sardes, Rua Sete de Abril, Rua Victorino Bento Lorena da Silva, Viela O, Viela R e Viela Torres.

Jardim Santa Maria

Praça Cássia Clay, Rua Agrolândia, Rua Atalanta, Rua Brejo Grande, Rua Cedro de São João, Rua das Ceriguelas, Rua Laurentino, Rua Pedrinhas, Rua Pinhão, Rua Poço Redondo, Rua Pomerode, Rua Ribeirópolis, Rua Schoroeder, Rua Solemares, Rua Timbó, Rua Um, Rua Witmorsum, Viela Indiaroba, Viela Itabi, Viela Lagoa Azul, Viela Milênio, Viela Solidária, Viela Tomar do Geru, Viela Tradição e Viela Umbauba.

Jardim Monte Alegre

Rua Caramurus, Rua Carirá, Rua Cruz das Graças, Rua Doutor Sérgio Nagase, Rua Feira Nove, Rua Iracema, Rua Jequitibá, Rua Jopiata, Rua Lage Muriae, Rua Muribeca, Rua Telha, Viela Canhoba e Viela Trema.

Domingo – dia 16

Jardim Nova Cidade

Rua Adauto Machado, Rua Assis Abude, Rua Audálio Marques Pereira, Rua Cinco, Rua Cinco-A, Rua Cícera Adriana Oliveira Cruz, Rua Dez, Rua Dez-A, Rua Dez-B, Rua Dez-C, Rua Dezenove, Rua Dezesseis, Rua Dezoito, Rua Dois, Rua Edmar Carlos da Silva, Avenida Izaias Salvador da Silva, Rua José Antonio Dias Nascimento, Rua José Ferraz, Avenida Marginal Direita, Avenida Maria Socorro e Silva Bezerra, Rua Nilton Arantes, Rua Oito-A, Rua Onze-A, Rua Osvaldo Marinho de Araújo, Rua Piracira de Melo Xavier, Rua Quinze, Rua Ronaldo Bizaco, Rua Sete, Rua Sete-A, Rua Tereza Avena Vasques, Estrada do Caminho Velho, Rua do Córrego e Rua Ângelo Roberto Orsomarso.

Jardim Normandia

Rua A, Rua Ariranha, Rua B, Rua Bela Vista, Viela Cajobi, Viela Catiguá, Viela Catingueira, Rua Guapó, Rua Irapuã, Rua Jararatuba, Rua Lauro Miller, Avenida Maceió, Rua Maruim, Rua Onda Verde, Avenida Penedo, Rua Pirambu, Viela Riachão dos Dantas, Rua Siriri, Rua São Francisco do Maranhão, Rua Timbé do Sul, Viela Uchôa, Rua Vinte e Quatro e Avenida do Contorno.

Jardim Ferrão

Rua Aiuaba, Rua Anjicos Júnior, Rua Antonina do Norte, Rua Baía Formosa, Rua Bom Jesus dos Perdões, Rua Buria, Viela Edéia, Viela Isojobi, Rua Manoel José Luz, Rua Okinawa, Rua Tava, Rua Vinte, Rua Xique Xique e Viela das Cajazeiras.

Parque Maria Helena

Rua Bálsamo, Rua Campo de Brito, Rua Charles Miars Cooper, Rua Cotas A. Norueba, Viela Guaicu, Viela Guami, Viela Guapiacu, Rua Ibira, Viela Inácio Martins, Rua Jardim Repouso São Francisco, Rua Macambira, Rua Malhador, Rua Mirassol, Viela Nibasso, Rua Potirendaba, Viela Tanabi e Viela Vietnã.

Parque São Miguel

Estr. Juscelino k. de Oliveira (1590 a 3580), Rua A, Rua Antônio Bitencourt, Rua Antônio dos Santos, Rua B, Rua Barcarena, Rua Cacimba de Areia, Rua Cameta, Rua Cascata, Rua D, Rua Diomar Ackel, Rua Estevam Tavares, Rua Euráchio Maurício, Rua Felício Alves, Rua João Assunção, Rua João de Faria, Rua Joaquim Lobo, Rua Joaquim Moreira, Rua José Franca,

Rua Lago de Pedra, Rua Mangaratiba, Rua Marcondes Munhoz, Rua Monte Alegre, Rua Teófilo Castanho, Rua Teresa Ackel, Rua Zeferino de Freitas, Travessa Felício Alves, Viela Baião e Rua João Pessoa.

Parque Jandaia

Rua Araua, Rua Bady Bassit, Rua Belo Horizonte, Rua Buquim, Rua Curitiba, Rua João Pessoa,

Rua Porto Alegre, Rua Tábata, Rua Trinta e Três, Rua União Paulista, Viela Oiapoque e Viela São Benedito do Rio Preto.

Cidade Tupinambá

Estrada do Sacramento (950 a 1.600), Rua Acará, Rua Antônio Rossi, Rua Bujaru, Rua Camilo Campos Areal, Rua Caudilho, Rua Cruzema, Rua do Petróleo, Rua dos Médicos, Rua Doutor Jarbas Tupinambá, Rua Escama, Rua Espiridião Prado, Rua Gentio do Ouro, Rua Gurupa, Rua Ipupiara, Rua J, Rua Janio da Silva Quadros, Rua P 1, Rua P 2, Rua Pena Branca, Rua Pendolar,

Rua Pérola Negra, Rua Quimera, Rua Salvador, Rua São José dos Pimentas, Rua Sodré, Rua Tucurui, Rua Tupinambaramas, Rua Vinte e Cinco de Julho, Viela Água Quente, Viela Cáfia, Viela Irecê, Viela Lares, Viela Malhado, Viela Maraca, Viela Petróleo, Viela Porto Demos e Viela São Francisco.