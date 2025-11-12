Prefeitura entrega novo acesso do Terminal Pimentas e melhora serviço à população





A Prefeitura de Guarulhos inaugurou na manhã desta quarta-feira (12) o novo acesso ao Terminal Pimentas. A via foi projetada para facilitar a circulação das 33 linhas municipais e das seis intermunicipais que passam pelo local e impactará positivamente o dia a dia de aproximadamente 1,2 mil usuários, que terão como benefício até duas novas partidas e mais agilidade na saída dos veículos no sentido da avenida Juscelino Kubitschek.

As intervenções promovidas pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), como a readequação da geometria, resultarão na melhoria dos raios de giro dos ônibus dentro do terminal, diminuindo o tempo de permanência e do deslocamento interno dos veículos, com ganho de aproximadamente 15 minutos por partida.

A Semob também realizou o remanejamento de abrigos e a construção de baia para embarque e desembarque. Já no entorno do terminal, foram realizados plantio de grama, melhorias no pavimento e implantação de sinalização viária, proporcionando um ambiente mais agradável aos usuários.

A inauguração contou com a presença do prefeito Lucas Sanches, do secretário de Mobilidade Urbana, João Araújo, da secretária-adjunta, Cristiane Ayres, entre outras autoridades.

Revitalização

Em abril deste ano, a Prefeitura entregou a revitalização do Terminal Pimentas, que recebe 3,3 milhões de usuários e registra 82 mil viagens mensalmente.

A rodoviária ganhou uma nova identidade visual, com pintura em toda a edificação e no solo, além de novas sinalizações verticais e horizontais. Os banheiros foram revitalizados, com nova pintura, troca de torneiras, de papeleiras e de toda a parte elétrica e hidráulica. Foram instalados novos bebedouros e lixeiras, além da criação de um fraldário.

Os usuários ganharam mais segurança com a instalação de totens com câmeras de monitoramento ligadas diretamente à Central SmartMob, localizada na sede da Semob, e também contam com sinal Wi-Fi gratuito para acesso à internet.