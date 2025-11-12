GCM de Guarulhos celebra 28 anos com avanços e recordes na segurança da cidade





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos completa nesta quarta-feira (12) 28 anos de serviços prestados à população, consolidando-se como uma das forças de segurança mais estruturadas da região. Criada pela Lei nº 4.213/92 e com a primeira turma efetiva iniciada em 1997, a corporação passou de 155 agentes para 864 integrantes, sendo 732 homens e 132 mulheres.

Nesta gestão, a GCM foi fortalecida com 54 novas viaturas, além de novos uniformes, armamentos e equipamentos. Diversas unidades foram reformadas e modernizadas, oferecendo melhores condições de trabalho e resultados diretos na segurança.

A Academia de Formação e Aperfeiçoamento de Guardas (Afag) formou recentemente 130 novos GCMs, sendo 59 incorporados ao efetivo municipal, e também capacitou guardas de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato e Santa Isabel, em cooperação técnica.

Comparando-se os indicadores de setembro de 2024 a setembro de 2025. segundo dados estaduais, Guarulhos registrou queda nos índices de roubos e furtos. Nesse período, a GCM aumentou em 402% as prisões, 164% as apreensões de drogas e 64% a recuperação de veículos furtados ou roubados.

Além da atuação ostensiva, a corporação mantém projetos de prevenção às drogas, proteção escolar, educação de trânsito e defesa ambiental, reforçando o compromisso da Prefeitura com uma cidade mais segura e humana.