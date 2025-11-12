Grupo Trompete.com.br leva repertório variado para apresentação de final de ano

Cerca de 100 pessoas compareceram na noite de terça-feira (11) ao auditório da Biblioteca Monteiro Lobato para apreciar boa música no show do grupo Trompete.com.br. Formado por alunos do Conservatório Municipal de Artes sob coordenação do professor Roberto Gastaldi, a apresentação levou mais de vinte estudantes ao palco.

Segundo Gastaldi, esta participação é uma vivência importante para eles do ponto de vista musical. O trabalho feito em sala de aula abrange todos os gêneros musicais, de acordo com o nível de cada um e adaptando aos estilos.

Demonstrando na prática a diversidade musical, o repertório transitou entre canções como “Amigo Estou Aqui”, do filme Toy Story,” Asa Branca”, de Luiz Gonzaga, “Medo da Chuva”, de Raul Seixas, “How Deep Is Your Love”, do Bee Gees, “They Can’t Take That Away From Me”, de George e Ira Gershwin, entre outras. No encerramento, todos subiram ao palco juntos para performar “Anunciação”, de Alceu Valença.

As apresentações contaram com a participação de alunos e ex-alunos na base de apoio, formada por contrabaixo acústico, guitarra, bateria e piano.

Agenda de eventos gratuitos

Realizadas mensalmente, as apresentações musicais dos grupos formados por alunos e professores do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos são gratuitas e a agenda pode ser conferida no portal www.guarulhos.sp.gov.br/agenda.