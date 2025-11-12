Premiação Abdias do Nascimento para personalidades negras de Guarulhos será nesta sexta-feira

Guarulhos realizará nesta sexta-feira (14), às 17h, a cerimônia de entrega da 10ª edição do prêmio Abdias do Nascimento, homenagem a personalidades negras locais que se destacam na promoção da igualdade racial, da cultura afro-brasileira e do fortalecimento da identidade negra. O evento, que integra a programação do Novembro Negro, acontecerá no auditório da Universidade São Judas – Unidade Guarulhos (rua do Rosário, 476 – Vila Camargos).

A premiação foi idealizada e organizada pela pedagoga Sandra Santos, em parceria com a Subsecretaria da Igualdade Racial de Guarulhos, integrante da Secretaria de Direitos Humanos. Segundo os organizadores, a iniciativa visa a reconhecer e a dar visibilidade às pessoas que, em diferentes áreas, contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

A solenidade contará com apresentações musicais e culturais, em um momento de celebração da arte, da ancestralidade e da representatividade negra no município.

Abdias do Nascimento

O prêmio leva o nome de Abdias do Nascimento, importante intelectual, artista e ativista do movimento negro brasileiro que morreu em 2011. Poeta, ator, dramaturgo, político e professor universitário, Abdias fundou em 1944 o Teatro Experimental do Negro (TEN), um marco na valorização da arte e da cultura afro-brasileira.

Ele foi deputado federal, senador e indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2010, como reconhecimento a sua luta pela igualdade racial e pelos direitos humanos. Sua trajetória combina arte, pensamento crítico e engajamento social, servindo de inspiração para todos que acreditam na força transformadora da cultura e da educação na superação do racismo.

De acordo com a subsecretaria, o Prêmio Abdias do Nascimento reafirma o compromisso de Guarulhos com a democracia, a reparação e a justiça racial, celebrando aqueles que fortalecem o legado da resistência negra e promovem a valorização da identidade afro-brasileira.