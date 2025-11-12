Conferência Municipal de Turismo reforça a importância do planejamento para o desenvolvimento do setor em Guarulhos

Com a temática “A importância do planejamento turístico em Guarulhos”, a 21ª Conferência Municipal de Turismo aconteceu na noite da última terça-feira (11), no CME Adamastor. O evento, realizado pela Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com o Conselho Municipal de Turismo de Guarulhos (Comtur), reuniu cerca de 100 participantes entre gestores, especialistas e representantes do setor em um debate voltado para o fortalecimento e a integração das políticas públicas de turismo no município.

A programação contou com painéis temáticos, que discutiram a importância do turismo religioso popular e da preservação dos patrimônios históricos, além da capacitação dos profissionais do setor e da criação da Empresa Pública Municipal de Turismo de Guarulhos. Os participantes também usufruíram de uma degustação de comidas típicas oferecidas pela parceira GRU Convention.

Durante a abertura, o vice-prefeito Thiago Surfista, representando o prefeito Lucas Sanches, lembrou a importância do fomento do turismo para a economia local e destacou que o governo está comprometido com ações que alavanquem Guarulhos. Já o secretário de Cultura e Turismo de Guarulhos, João Márcio Vaz, lembrou a importância desse momento de diálogo e construção coletiva para o futuro do turismo na cidade. Para ele, os resultados dessas trocas contribuirão para que Guarulhos seja cada vez mais visto como um destino acolhedor, cultural e economicamente estratégico na região metropolitana de São Paulo.

Prêmio Luis Figueira de Quental

A conferência também foi palco da entrega do Prêmio Luís Figueira de Quental, cujo nome homenageia um dos membros do Conselho Municipal de Turismo de Guarulhos (Comtur), falecido em agosto de 2016.

A honraria reconhece pessoas, projetos, personalidades e iniciativas ligadas ao turismo municipal e este ano premiou Paulo PH Biavo na categoria Personalidade de Destaque no Turismo de Guarulhos, além do Guia Turístico Digital Destinos Inteligentes na categoria Ação de Comunicação e o Arraial Guarulhos (Espaço Inter Eventos) na categoria Ação Empreendedora para o Fomento do Turismo.