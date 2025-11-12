Harpias, equipe de Guarulhos, abre avaliações para disputar torneio da Federação Paulista de Futsal





O Harpias, time que atende cerca de 300 atletas em seis modalidades, abriu avaliações para a disputa do Aberto, torneio organizado pela Federação Paulista de Futsal. Os testes acontecerão no domingo, 30/11, no bairro de Itapegica.

A partir das 13h, nascidos em 2016 e 2017 participarão do teste da categoria sub-10. Uma hora depois, os atletas de 2014 e 2015 buscarão vaga no time sub-12. Às 15h, o sub-14 entra em quadra para os jovens de 2012 e 2013. Por fim, nascidos em 2009 e 2010 encerram a avaliação do sub-16 às 16h30.

“O Aberto é um campeonato muito forte, que antigamente era chamado de Série A3. Por permitir federados de campo, mas não de futsal, muitas equipes tradicionais e colégios que trabalham com bolsas integrais ao aluno, em contrapartida dele não federar, acabam participando, torneio o nível excepcional”, avalia Priscila Nunes, supervisora de rendimento no Harpias.

Para participar, o atleta deve se inscrever previamente e preencher o formulário e comparecer com calção, camisa – que não pode ser de outros clubes – meião, caneleira, RG original e a própria água no dia e horário correspondente à sua categoria. Todos os testes ocorrerão na Arena ACC que é um dos parceiros do projeto. A quadra está localizada na Rua Cavadas, 1948, no Itapegica. Mais informações podem ser recebidas no Instagram @harpiasfut. A inscrição pode ser feita no link a seguir: https://bit.ly/3JrvEGE