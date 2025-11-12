Prefeitura amplia horários de uso dos balneários nos CEUs de Guarulhos

De olho nas altas temperaturas que iluminam os dias que antecedem o verão, a partir do sábado, dia 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, a Prefeitura de Guarulhos amplia os horários de uso dos balneários nos CEUs da cidade. As piscinas dos CEUs Bambi, Bonsucesso, Continental, Jardim Cumbica, Ottawa-Uirapuru, Paraíso-Alvorada, Pimentas e Presidente Dutra permanecerão abertas à população em novo horário, aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h.

Para utilizar as piscinas é necessário apresentar a carteirinha do CEU confeccionada na secretaria da unidade mais perto de sua casa, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É necessário apresentar RG, CPF e comprovante de endereço.

Os balneários dispõem de equipe treinada para prestar apoio à população. Crianças de até 12 anos de idade devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis.

O uso das piscinas como balneários não interfere na rotina das aulas de natação e cursos aquáticos oferecidos pelas unidades. Além das piscinas, os CEUs oferecem diversas opções de diversão para a comunidade, como playgrounds, ginásios poliesportivos, academias, praças, pistas de caminhada, entre outros espaços para a realização de atividades que favorecem a interação social e familiar.

Consulte o endereço do CEU mais próximo de sua residência em https://www.guarulhos.sp.gov.br/centros-de-educacao-unificados-ceus.