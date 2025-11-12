Prefeitura remove descarte irregular em quatro regiões nesta quarta-feira

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta quarta-feira (12) a remoção de uma grande quantidade de descarte irregular em ruas do Jardim Santa Lídia, Jardim Bela Vista, Jardim Santa Emília e Parque Continental. As regionais Taboão e Vila Galvão/Cabuçu supervisionaram o desenvolvimento do serviço.

Com o apoio de uma retroescavadeira, resíduos foram retirados de uma área na rua Narcizo Gomes de Oliveira, no Jardim Santa Lídia. Na rua Matheus Damiani, no Jardim Bela Vista, a calçada estava tomada por um sofá, um lavatório utilizado em salão de cabeleireiro, madeira, pneus, entre outros materiais.

A Regional Taboão ainda acompanhou a remoção de um sofá e de cadeiras na viela Coqueiral, no Jardim Santa Emília. Já no Parque Continental, a Regional Vila Galvão/Cabuçu coordenou a retirada de móveis, restos de móveis e outros materiais que haviam sido descartados na calçada da rua Antônio Alexandre de Araújo.

Todo o material recolhido foi encaminhado para armazenamento em local apropriado. A população pode colaborar com a manutenção da limpeza da cidade denunciando práticas de descarte irregular pelo telefone 2475-4999.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso da Prefeitura com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.