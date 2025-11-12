Roda de conversa discute a dinâmica de relacionamentos na Casa da Mulher Pimentas

Um grupo de mais de 30 mulheres participou nesta quarta-feira (10) da roda de conversa “O príncipe que criei”, sobre a dinâmica de relacionamentos, na Casa da Mulher Guarulhense II, no Pimentas. A iniciativa da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres visa a promover o conhecimento, a troca de experiências, o fortalecimento pessoal, a elevação da autoestima e a autonomia femininas.

Para a subsecretária Vanessa de Jesus é emocionante ver tantas mulheres reunidas para refletir sobre os seus papéis, sentimentos e caminhos. Cada roda de conversa é uma oportunidade de fortalecimento, de descoberta e de renovação da nossa autoestima.

Durante muito tempo, segundo a gestora, as mulheres foram ensinadas a cuidar de todos, menos de si mesmas. Hoje, estão aprendendo que o amor e o respeito também começam dentro delas. Que todas possam seguir construindo relações mais justas, baseadas na parceria e na autonomia.

O tema foi abordado pelo psicólogo do Centro de Proteção à Mulher Guarulhense, Maurício Martins Ferreira, que discorreu sobre o papel da mulher ao longo dos tempos, igualdade de gêneros e idealizações errôneas sobre o papel do homem e da mulher em uma relação.

De acordo com o especialista, a sociedade tem ainda influência do modelo patriarcal, no qual o homem é o chefe da família e a mulher deve obedecer, com restrições aos seus desejos e às expressões. Com o conhecimento, a educação e a formação, o modelo de relação entre os casais mudou, passando a ser colaborativo e de retroalimentação afetiva. A rotina de uma casa passou a ser obrigação dos dois, uma parceria que se completa.

Para a depiladora Simone Aparecida da Silva, de 50 anos, é super importante discutir o assunto para que a mulher possa expressar o que sente, ouvir histórias de outras para refletir, aprender com os relatos e ver onde pode melhorar.

Simone largou os estudos para se casar e tempos depois, aos 43 anos, se matriculou no programa Educação de Jovens e Adultos (EJA) para recuperar a escolaridade. Depois, casou-se novamente e atualmente está realizando o sonho de cursar massoterapia no Senac, já que pretende evoluir como pessoa e conquistar sua autonomia financeira.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.