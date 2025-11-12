Guarulhos conhece seu primeiro campeão do Torneio Teórico Universitário de Capoeira

O capoeirista Luiz Henrique Severino Pilatti é o primeiro campeão do Torneio Teórico Universitário de Capoeira, edição 2025, realizado com o apoio através Liga Guarulhense de Capoeira. O evento marcou um momento histórico para a cidade de Guarulhos, ao reconhecer o talento e o comprometimento intelectual de um jovem que representa a nova geração de capoeiristas engajados na valorização da cultura brasileira.

A competição teve como objetivo integrar o conhecimento teórico e a prática da Capoeira, destacando temas como história, filosofia, pedagogia e musicalidade. Luiz Henrique destacou-se entre os participantes pela clareza em suas exposições e pela profundidade de suas análises, conquistando o título de campeão com excelência e brilho.

Durante a cerimônia de premiação, o atleta vencedor recebeu troféu, medalha e certificado, símbolos do reconhecimento de seu esforço e dedicação. “Essa conquista representa não apenas um título, mas o resultado de muito estudo e amor pela Capoeira. É uma honra poder representar Guarulhos em um torneio que valoriza a nossa cultura também pelo conhecimento”, declarou o campeão, emocionado.

O Torneio Teórico Universitário de Capoeira consolida-se como uma iniciativa inovadora da LIGA Guarulhense de Capoeira, através do seu presidente Wescley Tinoco, que fortalece o vínculo entre educação, esporte e cultura popular, reafirmando a Capoeira como patrimônio imaterial e intelectual do povo brasileiro. O evento reforça o compromisso das instituições parceiras com a formação crítica, a pesquisa e a difusão da identidade afro-brasileira nas universidades e comunidades.