Bosque Maia recebe evento de adoção de cães e gatos neste domingo





A tenda branca do Bosque Maia recebe neste domingo (16) mais um evento de adoção de cães e gatos. Estarão no local em busca de uma nova família animais de diferentes idades e tamanhos, machos e fêmeas.

Para adotar é necessário ser maior de 18 anos, apresentar RG, comprovante de residência e assinar termo de compromisso com o bem-estar do animal.

Todos os pets disponíveis são castrados, vacinados e microchipados. A cada animal adotado, abre-se nova vaga para que o abrigo do Departamento de Proteção Animal da Prefeitura, no Bonsucesso, possa acolher outro animal em situação de risco.

O Bosque Mais fica na avenida Paulo Faccini, s/nº.