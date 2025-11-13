GCM de Guarulhos apreende quase 2 kg de drogas e prende dois traficantes





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu dois traficantes e apreendeu um adolescente em ações distintas na quarta-feira (12), nos bairros Vila Rosália e Pimentas. Ao todo, foram apreendidos quase 2 kg de entorpecentes, entre cocaína e maconha.

Na Vila Rosália, agentes da Romu prenderam um homem com 1,5 kg de drogas, sendo 1.060 porções de cocaína e 129 de maconha, além de R$ 233 e um celular.

No Pimentas, a Inspetoria Leste prendeu outro traficante e apreendeu um adolescente com 450 gramas de drogas, 130 porções de cocaína e 128 de maconha, além de R$ 102.

As ações reforçam o compromisso da GCM de Guarulhos no combate ao tráfico de drogas.