Décimo terceiro salário poderá colocar R$ 1,6 bilhão na economia de Guarulhos







Até o final de dezembro de 2025, devem ser injetados na economia de Guarulhos cerca de R$ 1.656.097.128,80 em razão do pagamento do 13º salário. O montante inclui todos os trabalhadores do mercado formal, exceto empregados domésticos, e beneficiários da Previdência Social. O mercado formal de trabalho no município conta com aproximadamente 445.213 mil trabalhadores. A estimativa é da Subseção do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região.

O estudo baseia-se nos dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), ambos do Ministério do Trabalho e Emprego. No caso da RAIS, a Subseção considerou todos os assalariados com carteira assinada, ocupados no mercado formal, nos setores público (celetistas ou estatutários) e privado, que trabalhavam em dezembro de 2023. Já o Novo Caged foi considerado o saldo da movimentação entre os meses de janeiro de 2024 a setembro de 2025.

Para os assalariados do emprego formal, o rendimento foi atualizado pela variação média do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de janeiro de 2023 a outubro de 2025.

O cálculo não considera autônomos e assalariados sem carteira que eventualmente recebem algum tipo de abono de fim de ano, nem os valores envolvidos nesses abonos, uma vez que essa informação é difícil de mensurar. Também não é levado em consideração o adiantamento da primeira parcela do 13º salário ao longo do ano. Assim, considerou-se como se todas as pessoas tivessem direito ao valor integral, representando uma projeção do montante que entra na economia ao longo do ano e não apenas nos dois últimos meses.

Distribuição dos Beneficiados pelo 13º Salário Mais de 24% dos beneficiados são trabalhadores formais Dos cerca de 445.213 mil trabalhadores que devem ser beneficiados pelo pagamento do 13º salário, 108.264 mil (24,3%) referem-se a trabalhadores formais no setor da Indústria; 228.101 mil (51,2%) são do setor de Serviços; 92.108 mil (20,7%) do Comércio; 16.411 mil (3,7%) ligados à Construção Civil e 329 (0,1%) à Agropecuária. No que diz respeito ao montante pago a título de 13º, observa-se a seguinte distribuição:

• R$ 472,2 milhões (28,5%) — Indústria

• R$ 869,3 milhões (52,5%) — Serviços

• R$ 271,5 milhões (16,4%) — Comércio

• R$ 42,3 milhões (2,6%) — Construção Civil

• R$ 589 mil — Agropecuária