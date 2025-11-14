Copa UNG Série Bronze agita final de semana com jogos em estádios da cidade

Neste sábado (15) e domingo (16), acontece mais uma rodada da Copa UNG Série Bronze, campeonato de Futebol de Várzea, em Guarulhos. 32 times competem neste final de semana, sendo 12 no estádio Oswaldo de Carlos, na Vila Monteiro Lobato, e 20 no estádio Cícero Miranda, na Vila Rosália.

Ao todo são 256 times de diversas comunidades guarulhenses participando do torneio, totalizando 7.680 jogadores. A estimativa é que mais de 30 mil torcedores acompanhem essa temporada, com final prevista para dezembro. O vencedor leva o prêmio de R$30 mil.

De acordo com o reitor da UNG, Yuri Neiman, o futebol de várzea carrega um valor histórico para o esporte na cidade. “Os times são uma iniciativa popular. Ela nasce nos bairros, carregando as tradições familiar e comunitária que mantém viva nossa identidade. E a Universidade Guarulhos é grande entusiasta e incentivadora do esporte e da cultura”, conclui.