Ilustradora premiada ministra oficina gratuita no Cemear

Nesta quinta-feira (13), o Centro Municipal de Educação e Artes – Cemear, no Macedo, promoveu uma oficina gratuita de tirinhas voltada ao público com idade a partir de 12 anos, conduzida pela ilustradora e quadrinista Rebeca Armus. A atividade foi uma ótima oportunidade para os participantes aprenderem sobre a arte de criar tirinhas e se conectar com outros apaixonados por histórias em quadrinhos.

Neste ano, a artista guarulhense concorre ao prêmio HQMIX, premiação mais importante de histórias em quadrinhos do Brasil, na categoria “Tiras”. O prêmio é considerado o maior reconhecimento à produção de HQs da América Latina.

Uma tirinha é uma sequência de desenhos que contam uma história, geralmente formada por três ou quatro quadros, com poucas palavras ou frases curtas. Ela é uma forma de narrativa gráfica que combina imagens e texto para transmitir uma ideia ou diálogo de forma divertida, crítica ou irônica, sendo comum em jornais, revistas e plataformas online.

Durante a oficina, Rebeca apresentou exemplos de tirinha de épocas e países diferentes, orientando os alunos à criação de suas próprias histórias. A proposta incluiu o uso de uma estrutura narrativa com introdução, desenvolvimento e desfecho da história, com foco no humor.

Ao longo da atividade, o grupo aprendeu sobre a importância de valorizar a ideia acima da estética e a ilustradora acompanhou individualmente o desenvolvimento dos trabalhos, conversando sobre o texto, falas e arte de cada participante.

Com apoio da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação, a oficina proporcionou diversos aprendizados artísticos e incentivou o desenvolvimento de uma comunicação objetiva, criativa e divertida, especialmente para quem já se interessa pelo desenho e deseja aprimorar sua narrativa em quadrinhos.

A oficina de tirinhas também foi realizada no Cemear no dia 6 de novembro e incluiu uma exposição dos trabalhos da artista. Para Rebeca, formada em Artes Plásticas e com mais de 300 tirinhas produzidas, “aprender novas técnicas de desenho é fundamental. Participar de eventos e ações importantes nesse segmento amplia a visão de perspectiva e melhora a qualidade do trabalho”.

Sobre o Troféu HQMIX

Criado em 1988 pelos cartunistas Jal e Gual, o Troféu HQMIX tem como objetivo reconhecer e divulgar a produção nacional de histórias em quadrinhos, charges, cartuns e artes gráficas.

A 36ª edição será realizada no dia 10 de dezembro, às 19h, no Teatro Raul Cortez, na unidade Sesc 14 Bis, em São Paulo, com apresentação de Serginho Groisman, padrinho do prêmio. O evento conta com apoio do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, do Governo Federal, do Ministério da Cultura e da Lei Paulo Gustavo.