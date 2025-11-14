Prefeitura leva projeto Juventude na Escola para alunos do Jardim Presidente Dutra

Na noite desta quinta-feira (13), a Subsecretaria da Juventude promoveu o projeto Juventude na Escola para aproximadamente 200 alunos do ensino médio da E.E. Prof.ª Zilda Romeiro Pinto Moreira da Silva, localizada no Jardim Presidente Dutra.

A iniciativa da Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, visa a oferecer aos estudantes, na própria instituição de ensino, atividades, oficinas e palestras com orientações e informações sobre acessibilidade, saúde mental, cidadania, empregabilidade, além de atividades culturais.

Segundo o subsecretário Joas Rodrigues de Melo, que acompanhou a ação, o Juventude na Escola é uma ponte entre conhecimento, oportunidades e futuro. O compromisso da pasta é levar apoio, informação e novas perspectivas diretamente aos jovens, para que cada um deles descubra seu potencial e se sinta preparado para os próximos passos da vida.

A programação do projeto contou com diversas palestras como Empregabilidade, Liderança, Educação Financeira, valorização da vida e depressão (campanha Juventude Acolhedora), primeiros socorros, Acessibilidade e Inclusão, Empreendedorismo e Aviação, na qual os alunos puderam experimentar um simulador de voo da escola de aviação civil Companhia das Asas.

O evento também proporcionou aos estudantes atrações culturais como karaokê, apresentações de canto e dança e ainda houve captação de currículos para vagas de estágios.