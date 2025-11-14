Seminário no CEU Ponte Alta debate o brincar como linguagem da infância

O CEU Ponte Alta recebeu nesta sexta-feira (14) o seminário “Caminhos da Pré-escola: o brincar como linguagem da infância”, evento que contou com as presenças de coordenadores e de gestores das escolas de educação infantil da rede municipal.

Mais que debater sobre a importância das brincadeiras e das interações das crianças no contexto do ambiente escolar, o seminário teve como objetivo abordar práticas pedagógicas que promovem a linguagem oral, a leitura e a escrita nessa etapa da educação básica.

Além de representantes da J-PAL LAC, Fundação Itaú/Itaú Social e Fundação Bracell, parceiras da Secretaria de Educação na realização do seminário, a mesa de abertura foi composta pelo secretário de Educação, Silvio Rodrigues, pela subsecretaria da pasta, Minéa Fratelli, e pela diretora do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (DOEP), Daniela Hikawa.

Rodrigues ressaltou a importância da educação infantil de qualidade em Guarulhos, com foco no aprendizado lúdico e na preparação para o ensino fundamental. Nesse sentido, o projeto “Caminhos da Pré-Escola” é apresentado como essencial para melhorar os índices educacionais do município.

Ao final da mesa, os representantes das entidades envolvidas no projeto assinaram documento firmando parceria para garantir a qualidade da educação infantil.

O papel do brincar e das interações

Sob mediação de Filomena Siqueira, diretora de Projetos da Fundação Bracell, o seminário contou com o painel “Qualidade e Equidade: o papel do brincar e das interações na educação infantil”, e com as palestras de Maria Carmem Silveira Barbosa, pós-doutora em Educação pela University of Vic – Central University of Catalonia (Espanha) e professora na UFRGS, e de Beatriz Cardoso, doutora em Educação pela USP e fundadora e diretora do Laboratório de Educação.

De acordo com Maria Carmen, é necessário que os professores valorizem o potencial das brincadeiras como atividade cultural e fundamental para crianças de 0 a 6 anos, essencial para seu desenvolvimento.

Para responder à pergunta “o que é uma educação infantil de qualidade?”, Beatriz Cardoso propôs um exercício prático aos participantes, a partir de conteúdo audiovisual formativo, que mostra atividade intencional de leitura realizada por uma professora da educação infantil.

O seminário destacou ainda a importância dos profissionais que atuam nas escolas para melhorar a qualidade do ensino na rede municipal de Guarulhos, seguindo as diretrizes nacionais.

No encerramento do encontro, as professoras Ana Talyta de Oliveira e Rita de Cássia da Silva, da EPG Maria Isabel de Assis (Mabel), e Natália Cristina de Lima e Fernanda da Silva, da EPG Maria Firmina Reis, compartilharam práticas pedagógicas e atividades com foco no desenvolvimento integral das crianças.