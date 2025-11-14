Vacimóvel da Prefeitura chega ao Jardim São João na segunda-feira

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, dá continuidade às ações de imunização extramuros. O Vacimóvel, serviço itinerante que leva doses essenciais para perto dos cidadãos, estará estacionado no Supermercado Esperança, localizado na Estrada Guarulhos Nazaré, no Jardim São João, a partir de segunda-feira (17) e ficará até quarta-feira (19), das 9h às 16h, oferecendo mais comodidade para quem precisa atualizar a caderneta de vacinação.

A ação convida todos os moradores a aproveitarem a oportunidade para garantir a imunidade contra diversas doenças. Estarão disponíveis vacinas contra Sarampo, Gripe (Influenza), HPV, Meningite ACWY, Hepatite B, DT (Difteria e Tétano) e Febre Amarela.

Para receber as doses, o munícipe deve apresentar Documento de Identificação, Cartão SUS ou CPF. Lembre-se que crianças e adolescentes devem levar a Carteira de Vacinação.

Serviço

Local: Supermercado Esperança

Datas: 17 a 19 de novembro

Horário: 9h às 16h

Endereço: Estrada Guarulhos Nazaré, 4201, Jardim São João