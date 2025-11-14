Câmara de Guarulhos pode aprovar três projetos de lei em segundo turno  

Três projetos de lei estão pautados para serem votados em segunda discussão, na sessão da Câmara de Guarulhos da próxima segunda-feira (17/11), com início previsto para 14h. Da Prefeitura, os vereadores poderão aprovar o PL 424/2025, que altera a Lei nº 8.110, de 17/01/2023, sobre a restrição de transferência da concessão de terrenos ou jazigos dos cemitérios públicos.

Na mesma situação estão o PL?1499/2022, que institui diretrizes para a implementação do Programa de Incentivo ao Empreendedorismo da Mulher (PIEM), da vereadora Karina Soltur (PSD); e o PL 60/2025, que obriga os cartórios a divulgarem os casos de gratuidade nos serviços notariais, do vereador Luís da Sede (PSD).

Duas proposituras aguardam a primeira votação. É o caso do PL 6/2025, que?inclui o Dia Municipal da Capoeira e do Mestre e da Mestra Capoeirista, no Calendário Oficial de Guarulhos, da vereadora Janete Rocha Pietá (Rede); e do PL 423/2025, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênios, termos de cooperação ou de parcerias com empresas públicas ou privadas para o fomento e aprimoramento do atendimento educacional de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, de autoria da Prefeitura.

Por fim, os vereadores ainda poderão discutir e votar o relatório final da Comissão Especial de Inquérito (CEI) instituída para averiguar com exatidão os fatos relatados na rede social do @G7newsoficial, “onde mais de 27 animais teriam morrido nas últimas semanas dentro das instalações do canil municipal, supostamente vítimas de uma doença altamente contagiosa, a cinomose”. A CEI foi presidida pelo vereador Geleia Protetor (PSD).

No Grande Expediente foram relacionados 12 itens, sendo sete requerimentos questionando a Prefeitura sobre assuntos diversos e os demais são novos projetos de lei para deliberação.

As sessões da Câmara têm início previsto às 14 horas e podem ser acompanhadas diretamente no Plenário da Casa, que fica na Avenida Guarulhos, 845, Vila Vicentina, ou pela TV Câmara, com transmissão ao vivo, no canal 7 da NET, canal 6 da RedFox ou ainda pelas redes sociais oficiais do Poder Legislativo, Facebook, Youtube e Instagram.

A pauta completa da sessão pode ser acessada aqui: https://www.guarulhos.sp.leg.br/sessao/68a-sessao-ordinaria-2001513