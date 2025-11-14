Grupo Infantojuvenil do Conservatório reúne mais de 130 pessoas em apresentação gratuita







As crianças e adolescentes estudantes de música do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos subiram ao palco na noite da última quinta-feira (13) em um espetáculo de final de ano. A apresentação do Grupo Infantojuvenil reuniu mais de 130 pessoas no auditório da Biblioteca Monteiro Lobato.

Com idades entre 10 e 19 anos, os 26 alunos se apresentaram com violinos, violoncelo, guitarra, bateria, piano, cavaquinho, violão, violão caipira, percussão e clarinete.

O evento integrou a programação de aniversário de 85 anos da biblioteca e levou músicas como Prova de Carinho, Its My Life, Astronauta de Mármore e Suite nº 1 de Bach em seu repertório.

A professora do grupo, Vaneska Barros, disse ter percebido que as crianças e adolescentes estavam muito felizes e a satisfação em fazer boa música estava em cada rostinho. De acordo com a docente, a apresentação é resultado do trabalho de prática de conjunto desenvolvido em sala de aula, que oferece formações musicais variadas com repertório eclético, garantindo que os pequenos adquiram conhecimentos diversos sobre música.