Câmara realiza audiências públicas sobre o orçamento municipal para os próximos anos

A Câmara realiza nos dias 17, 18 e 19 de novembro audiências públicas para discutir a Lei Orçamentária Anual para 2026 e o Plano Plurianual para os próximos quatro anos. As audiências, presenciais e abertas ao público, serão realizadas no plenário da Casa. O endereço é: Avenida Guarulhos, 845, Vila augusta.
Os encontros poderão ser acompanhados também por meio da transmissão ao vivo da TV Câmara, canal 7 da Net/Claro, e pelas redes sociais do Legislativo.?
Vale lembrar que os munícipes poderão ainda acompanhar o evento e enviar perguntas remotamente por meio da plataforma?e-Democracia.
O calendário das audiências dos projetos que compõem a tríade orçamentária (PL 432/2025 (LOA 2025), PL 356/2025 (PPA 2026-2029) e PL 456/2025 (altera LDO/2026) ficou assim definido, de acordo com as pastas da Prefeitura:
Calendário – LOA 2026
Dia 17/11/2025 – Segunda-feira
18h: Câmara Municipal (https://edemocracia.guarulhos.sp.leg.br/audiencias/sala/90)
19h: Secretaria de Educação (https://edemocracia.guarulhos.sp.leg.br/audiencias/sala/91)
Dia 18/11/2025 – Terça-feira
18h: Secretaria de Finanças (https://edemocracia.guarulhos.sp.leg.br/audiencias/sala/92)
19h: Secretaria da Casa Civil (https://edemocracia.guarulhos.sp.leg.br/audiencias/sala/93)
Dia 19/11/2025 – Quarta-feira
18h: Secretaria da Saúde (https://edemocracia.guarulhos.sp.leg.br/audiencias/sala/94)