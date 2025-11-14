Prefeitura entrega avenida Geraldo Evangelista de Souza para desafogar trânsito no centro expandido de Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos entregou nesta sexta-feira (14) a avenida Geraldo Evangelista de Souza, uma nova via projetada que conecta dois importantes eixos viários da cidade: a avenida Monteiro Lobato e a avenida Presidente Tancredo Neves.

Com 340 metros de extensão, a nova avenida tem como principal objetivo desafogar o trânsito intenso na avenida Monteiro Lobato, especialmente nas imediações da avenida Otávio Braga de Mesquita, e melhorar a fluidez viária em uma das regiões mais movimentadas do centro expandido de Guarulhos, proporcionando maior mobilidade e integração ao sistema viário local.

Além disso, a nova avenida melhora o acesso a bairros da região central, facilita deslocamentos para o setor comercial e serviços locais, e contribui para reduzir o tempo de trajeto do transporte coletivo e individual, gerando impactos positivos na fluidez urbana, na qualidade de vida da população e na eficiência do sistema viário de Guarulhos como um todo.

O projeto contemplou serviços de pavimentação, implantação de guias e sarjetas, sinalização horizontal e vertical, além de iluminação pública, garantindo infraestrutura adequada e segura para motoristas e pedestres.

Participaram da inauguração o prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches, secretários municipais e outras autoridades, além da família do ex-vereador Geraldo Evangelista de Souza, falecido em julho e homenageado com o nome da nova avenida pelo Decreto nº 43031, publicado no Diário Oficial do Município em 22 de agosto de 2025.