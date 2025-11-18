Câmara aprova projeto de Martello que institui o Plano Municipal de Arborização Urbana

A Câmara Municipal de Guarulhos aprovou o Projeto de Lei 3141/2021, de autoria do vereador Fausto Miguel Martello, presidente da Casa. A proposta cria o Plano Municipal de Arborização Urbana e o Programa de Cadastramento Digital do Patrimônio Arbóreo Público e Privado, modernizando a gestão das áreas verdes da cidade.

O projeto prevê que cada árvore cadastrada receba um QR Code, permitindo ao cidadão acessar informações sobre espécie, idade, condições de saúde e recomendações de manejo. A Prefeitura deverá manter um banco digital de arborização, atualizado e disponível ao público.

A iniciativa também oficializa o Guia Digital de Arborização Urbana de Guarulhos, que servirá como referência para planejamento, plantio, conservação e intervenções em áreas arborizadas.

Para Martello, a aprovação do projeto reforça o compromisso da Câmara com a sustentabilidade urbana.

“Com esse plano, Guarulhos passa a ter uma ferramenta moderna para cuidar melhor das nossas árvores, ampliar as áreas verdes e dar mais transparência às ações do poder público. É uma conquista importante para o meio ambiente e para a qualidade de vida da população”, afirmou o presidente.

O projeto segue agora para sanção do Poder Executivo.